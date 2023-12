Astrotarocchi 1 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete siete solo vincolate da voi stesse, in questa giornata tenete conto che eventuali ostacoli battono in ritirata quindi non avete altro a cui pensare che ai vostri progetti e a come realizzarli, riuscirete nell’intento quindi nessuna paura, gli ostacoli verranno comunque superati. E’ una buona giornata la vostra

Toro sapete esattamente chi ha cambiato i vostri piani, mettendo i bastoni fra le ruote, ma niente e’ casuale, quindi forse vi e’ stato impedito perche’ non era il momento giusto, ora e’ quello decisivo, rimettete in campo le cose lasciate in sospeso, e’ il momento di farlo. La giornata e’ spensierata

Gemelli voi navigate verso una bellissima energia, c’e’ forza volonta’ e tanta creativita’ da mettere in campo, quindi ricaricate bene le pile e ripartite per un anno insolito, ma davvero interessante sotto molti punti di vista. La giornata e’ tranquilla

Cancro all’improvviso arriva un po’ di confusione ma farete le scelte insieme a qualcuno e risolverete in pochissimo tempo, una giornata che parte cosi cosi, ma che poi diventa veramente bella e rilassante. Per non perdere l’abitudine insomma.

Leone L’anno passato e’ stato abbastanza pesante per voi, ma questo e’ l’anno della ripresa quindi tutto quello che si era bloccato ora arriva, non ve lo toglie nessuno, quindi arrivano soldi, avanzamenti di carriera e il godersi i frutti maturati, la giornata e’ comunque buona

Vergine la giornata e’ tranquilla, senza grandi scossoni ma con tanta gioia e tanto divertimento, basta poco per star bene e quel poco o molto non cambia, vi rendera’ davvero la giornata unica

Bilancia l’anno ve lo siete lasciato alle spalle, e quello che entra sara’ comunque buono, piccoli problemi che nell’arco della giornata vi disturbano, ma nella stessa giornata si aggiustano, non fatevela rovinare da cose di poco conto

Scorpione per voi il sole garantisce l’ottima riuscita in ogni settore in particolare quelli meno forti, una super dose di energia e la vittoria piu’ o meno in tasca per tutto l’anno, la giornata di domani e’ tranquilla

Sagittario la giornata scorre tranquilla senza grandi colpi di scena, ma a volte serve proprio la tranquillita’ ed e’ quella che avrete per riposare la mente, fate questo riposate e ripartirete alla grande

Capricorno le nuove iniziative avranno il successo, quindi non accantonatele ma anzi progettatele per bene e vedrete dei bei risultati otterrete. Oggi la giornata e’ buona

Acquario arriva la notizia che aspettate, e la giornata prende un altra piega decisamente migliore rispetto a prima, ci sara’ modo di divertirvi e di rilassarvi

Pesci giornata tranquilla, dove si cercano soluzioni che non tarderanno ad arrivare, parte un po’ sottotono ma nell’arco della giornata migliora decisamente



Buona giornata e buon Anno a tutti ❤