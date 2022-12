Astrotarocchi: 1 gennaio 2023

-Ariete se sopportate qualcosa in silenzio stanno per arrivare buone notizie, e ci sono ottimi buoni inizi per voi e’ un inizio impegnativo ma vale la pena

-Toro arrivano notizie o segnali da persona che vi preme molto, e’ un segnale positivo di pace, cercate il lato buono delle situazioni

-Gemelli complimenti, inviti, e gratificazioni sono dietro la porta, vi bastera’ lasciarla socchiusa e state certi che arriveranno. Era ora

-Cancro vi state o fisicamente trasferendo altrove, o con il pensiero volate altrove, liberi di pensare e fare cio’ che volete, se serve per farvi star meglio volate pure alti

-Leone state controllando tutto, ma una cosa dovreste far volare libero. Il cuore. E’ l’anno in cui si aggiustera’ qualcosa intorno a voi, non fate solo i spettatori appena ci saranno segnali, fatelo volare

-Vergine Scelte da fare che porteranno un bel successo e gratificazioni, anche se queste scelte saranno faticose vale comunque la pena farle

Bilancia risolvete un problema che state aspettando da un po’ la soluzione, v’aiutera’ forse una persona in grado di farlo ma non fatelo mai arrabbiare, puo’ essere molto duro da combattere

Scorpione State studiando un piano, qualunque esso sia sappiate che avra’ successo e molte molte gratificazioni

Sagittario dopo un periodo pesantissimo finalmente la meritata ricompensa e’ in arrivo. Tenetevi pronti a festeggiare

Capricorno Non litigate per oggi, avrete occasione nell’immediato futuro di dire la vostra, ma evitate oggi se potete, con la calma otterrete la ragione

Acquario Piccoli ostacoli da superare una giornata fastidiosa ma anche questa alla fine passa e si risolve

Pesci Notizie in arrivo ottime per la vostra tranquillita’, e per la vostra vita in generale.

Vi auguro una buona giornata ❤