Astrotarocchi 1 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete attenzione ad incomprensioni, e a problemi di comunicazioni, in questi giorni ci sono delle oggettive difficolta’ meglio fare attenzione a cio’ che si dice

Toro siete in un momento di grande chiarezza d’idee e nuove iniziative, oggi e’ la giornata che si mette in moto la creativita’ quindi super indaffarate ma una buona giornata

Gemelli c’e’ un po’ di tensione nell’aria ma ci sono anche delle soluzioni in arrivo, e quindi arriva anche l’appagamento di essere riusciti a superare un momento teso e aver risolto, la giornata scorre tranquilla

Cancro e’ in arrivo per voi un po’ di gelosia o una rivale a cui non pensate, prima di farvi un’idea sbagliata sinceratevi d’aver ragione o meno, e solo dopo agite, la giornata e’ un po’ nervosa

Leone attenzione a qualche bugia apparentemente innocente che vi viene detta e all’ambiguita’ di chi la racconta, semplicemente limitatevi ad ascoltare e a valutare come agire solo dopo aver riflettuto. La giornata va con pensieri che vanno e vengono

Vergine e’ ora di fare un po’ piu’ di vita sociale e inoltre c’e’ un incontro / invito a breve e sulla base di quello che accadra’ sara’ l’intuito a suggerirvi la risposta giusta, la giornata e’ tranquilla

Bilancia arriva un momento davvero positivo per voi, approfittate per aprire / chiarire con qualcuno la situazione, ottimo il momento per buone conoscenze e ritorni dal passato, insomma un bel movimento da non disdegnare

Scorpione c’e’ molta energia positiva nei possibili cambiamenti di direzione, sia nei pensieri che nelle azioni concrete, comunque arrivano anche buone notizie, direi una buona giornata per voi

Sagittario giornata in cui fate progetti e ascoltate molto le necessita’ di altri, ma attenzione non tutto quello che ascolterete risponde al vero, sappiate dividere quello che esiste e quello che e’ solo invenzione, la giornata comunque e’ buona

Capricorno : Ci saranno soluzioni nello specifico nel settore economico ma piu’ in generale su tutti i settori, inaspettate, potrebbe essere anche la mano di qualcuno che e’ competente, comunque in ogni caso qualcosa in sospeso si risolve

Acquario oggi giornata davvero ottima ci sono successi, un’energia fantastica da utilizzare al meglio che potete, c’e’ una bella dose di fortuna, ci possono essere promozioni, aumenti di stipendio, insomma una giornata degna di nota

Pesci un uomo cerchera’ di adularvi come meglio puo’, un corteggiamento serratissimo che non lascia via di scampo, arrivano belle novita’ sorprese e festeggiamenti per qualcosa magari riuscirete anche a prendere qualche soldino in piu’, una bella giornata davvero



Buona giornata



