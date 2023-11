Astrotarocchi 1 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



🌟Ariete per voi tutto sta nelle idee che fioriscono di continuo, la chiave di tutto e’ proprio in un idea che arriva all’improvviso e che capite e’ fattibile velocemente, potrete contare sull’aiuto di qualcuno

🌟Toro avete a cuore una faccenda che crea grande confusione ma la falcerete via in un lampo, e con un colpo di fortuna riuscite ad avere finalmente anche voi la vostra tranquillita’,

🌟Gemelli c’e’ una diminuzione dell’agitazione dei giorni precedenti, e finalmente un pochino ci si puo’ rilassare e fare anche un piano d’azione su come agire nei prossimi tempi, comunque e’ tranquilla la giornata

🌟Cancro all’improvviso arriva la fortuna e si dovranno fare delle scelte, cogliete l’attimo senza troppo esitare, non e’ sempre cosi e lo sappiamo, ma intanto prendiamo quello che la vita ci offre

🌟Leone si cambia direzione e si scende piu’ in profondita’ per i pensieri, e si studiano meglio le questioni da risolvere, tenete a mente il suggerimento della carta, piu’ le cose sono semplici, piu’ risultano giuste, quindi cercate di non elaborare con insistenza strategie mirabolanti, non serve, basta la semplicita’

🌟Vergine le cose giuste, quando sono giuste per noi, trovano la strada per arrivare e trovano le chiavi per risolvere le questioni che vi stanno pesando, state tranquilli, la legge di qualunque tipo, terrena, universale, ha i suoi tempi ma arriva ovunque quindi anche a voi arrivera’ il giusto

🌟Bilancia si e’ rotto un circolo antipatico appena passato, e si trovano strade aperte, risoluzioni a problemi che apparivano difficili, insomma arriva l’abbondanza di buone notizie, cercate di sfruttare l’onda positiva e’ il momento giusto per farlo

🌟Scorpione qualcuno vi fa venire in mente un idea che dovrete elaborare ma che funzionera’, aggiustate il tiro e poi fate vostra l’idea, sara’ un bel successo per voi

🌟Sagittario avete dovuto ricominciare da capo molte cose, ma avere imparato un importante lezione, che ora sapete fare meglio tutto e che gli ostacoli, siete in grado di saltarli, quindi l’entusiasmo vi portera’ a successi che non v’aspettate, ma che vi siete guadagnati e vi auguro di goderveli come meritate

🌟Capricorno quanta confusione! Rilassatevi e i pensieri cominceranno a tornare e a scorrere sereni sopratutto arrivano delle buone idee, da sviluppare in futuro, annotate ogni pensiero in questo periodo

🌟Acquario arrivano notizie interessanti da persone che hanno qualcosa da raccontare ma questo permettera’ in contemporanea anche di capirne altre a voi, tenete le antenne dritte

🌟Pesci giornata in cui la fortuna cammina con voi, vi permettera’ qualche buona occasione o lavorativa o di entrate extra, non perdete l’occasione



🌟Buona giornata 🌟

Per consulenze dettagliate potete scrivere su wa al 347 57 49 499