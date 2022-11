ASTROTAROCCHI: 1 DICEMBRE 2022

👑Ariete arrivano ottime notizie che sono la conseguenza delle azioni giuste che avete fatto in passato, se seminato bene raccoglierete altrettanto bene, diversamente no. Il consiglio e’ quello di continuare a fare le cose con entusiasmo e senza fermarsi

👒Toro c’e’ un ritorno nell’aria che e’ stato difficile ma e’ proprio alle porte, se non si sta aspettando un ritorno, si esce da una situazione difficile pesante e sono in arrivo buone notizie, ci sono in mente dei trasferimenti, e si sancisce una bella stabilita’, ottimo periodo per voi

👑Gemelli gratificazioni, complimenti, inviti, nuove conoscenze, potrebbe esserci in vista un bel contratto, attirerete l’attenzione di qualcuno o piu’ di qualcuno. arriva la stabilita’ e la prosperita’ com’e’ giusto che sia dopo un periodo non proprio felice

👒Cancro per voi una superdose di energia pazzesca, che vi servira’ per fare chiarezza, muovere i passi nella maniera giusta e realizzare di concreto davvero qualcosa che dura nel tempo e di cui sarete molto contenti

👑Leone c’e’ fortuna nelle azioni che farete oggi, possibili aiuti che non sapete da dove arrivano, fate attenzione a quello che dite e scrivete potreste seriamente scrivere sotto l’impulso di una rabbia che covate, e potreste poi pentirvene, quindi andate cauti

👒Vergine arriva la fortuna in tutti i campi, grandi successi che ripagano le fatiche gia’ fatte, ci possono essere delle vincite ( giocate se lo fate, fatelo con moderazione ) delle riconciliazioni e la pace torna spontaneamente, si apre un bel periodo anche per voi

👑Bilancia avrete nei prossimi giorni dei chiarimenti e qualche desiderio lo vedete esaudirsi, ritorna un po’ di serenita’, riconoscimenti che non vi aspettate, attenzione solo a qualcuno che cerca con la gentilezza di togliervi qualcosa, e’ una persona poco sincera

👒Scorpione siete molto fedeli alle vostre idee e fate bene, sono quelle giuste e siete indirizzati sulla via corretta, il vostro istinto associato al pensiero e ai ragionamenti non sbaglia, attenzione solo a non essere troppo severi

👑Sagittario un ciclo si ripete, stesse dinamiche sentimentali, se vi piacciono e vanno bene lasciate tutto com’e’, se non vanno bene che cosa aspettate a cambiarle? Nessuno lo fara’ al posto vostro

👒Capricorno arrivano ottime notizie puo’ riguardare qualunque settore, lavoro soldi amore, si fa chiarezza, se siete in attesa di mutuo o prestito vi viene concesso, se avete litigato vi riappacificherete, insomma sono veramente buone le notizie

👑Acquario c’e’ o arriva abbondanza di tutto in tutti i settori e si gode dei piaceri della vita, se cosi non e’ state tranquilli e’ in arrivo per voi, naturalmente se vi siete impegnati veramente in tutto e per tutto, diversamente dovrete ancora correre e seminare

👒Pesci sono ottimi i rapporti con gli amici, se c’e’ qualcosa che non quadra si mette apposto in breve tempo, possono esserci delle vincite inaspettate ( giocate con moderazione )

👑Vi auguro una buona giornata 👑

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

