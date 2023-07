🌟🌞🌟Astrotarocchi 🌟🌞🌟🌟1 agosto 2023 di Cristina Olmi 🌟🌞



-Ariete qualunque cosa abbiate in mente di fare, fatela senza esitazione, seguite l’istinto, ma assicuratevi comunque che questa azione faccia bene prima di tutto a voi e poi al resto

-Toro Verrete a sapere qualcosa che dissipera’ qualche vostro dubbio, non parlatene, tenetelo per voi e riflettete, prima di quanto pensate potrete, con questa informazione, risolvere qualche questione in sospeso

-Gemelli potrebbe esserci qualche piccolo sbarramento a una vostra iniziativa, ma fa parte del quotidiano, quindi risolvibile, basta mettere a posto la questione e in brevissimo potete procedere a passo spedito

-Cancro dovrete disfarvi di qualcosa che davvero e’ diventato troppo ingombrante per voi, una persona una situazione, sta diventando una montagna da scalare, se la tagliate fuori si aprono molte strade fra cui scegliere, se continuate a guardare la montagna difficile che le vedrete in tempi opportuni

-Leone attenzione a non dimenticare qualcosa, che nel tempo puo’ diventare un ostacolo, impedirebbe l’apertura di un nuovo ciclo, controllate di essere veramente sereni, di aver messo a posto ogni cosa, e state tranquilli il rinnovamento e’ alle porte, curate con il riposo la mente, siete stanchi

-Vergine ci sara’ la possibilita’ di uno scambio di opinioni con qualcuno, che vi fara’ accendere una lampadina, capirete come fare qualcosa che non siete riusciti per ora a fare, tempo breve e risolverete la questione, con anche un bel guadagno.

-Bilancia qualcuno vi dara’ un consiglio, dategli credito e fiducia perche’ ha capito il vostro problema e vi fornira’ la soluzione, a volte quello che abbiamo sotto gli occhi e’ piu’ evidente a chi e’ esterno alla questione

Scorpione c’e’ la necessita’ di separare alcune questioni pratiche per poi sistemarne una per volta, diversamente c’e’ molta confusione che puo’ portarvi ad arenarvi, con una alla volta, con la calma e la pazienza e qualche mese sistemerete tutto

-Sagittario non c’e’ nulla che possa tenervi se in testa avete un idea, e infatti avete tagliato via la pesantezza e state navigando altrove, verso il successo e la risoluzione di alcuni problemi, attenzione a non bruciare le tappe

-Capricorno farete uno spostamento molto fortunato, potrebbe essere anche un idea che cambiate e realizzate un desiderio che tenete per voi, non parlatene fino a che non l’avete raggiunto

-Acquario qualcosa che dovrete fare, e’ consigliabile la facciate con qualcuno, probabile una persona esperta che vi guidi verso la risoluzione di qualcosa che vi da’ filo da torcere, in ogni caso la risolvete

-Pesci e’ il caso di non pensare in maniera continua a qualcosa e riprendere il cammino, e’ ancora buio, ma presto ne uscite fuori e vi troverete di fronte a qualcosa di nuovo, e’ la vostra ripartenza, abbiate fiducia nulla e’ per sempre, ne’ in bene ne’ in male

