Astrotarocchi 1-2 Novembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE In questi giorni un po’ di confusione arriva, piu’ che altro piccole cose da sistemare ma niente che non si riesca a fare subito quindi solo un andirivieni di piccoli fastidi, nulla di grave

TORO Vi e’ chiaro quello che provate per chi, dovrete solo avere la pazienza che la controparte lo capisca, nel frattempo possono arrivare notizie e messaggi, potrebbero esserci spostamenti in giornata

GEMELLI le giornate scorreranno tranquille e sono possibili anche per voi incontri o comunque momenti di incontri con familiari e amici e forse la soluzione a qualcosa a cui pensate da un po’

CANCRO arriva un po’ di fortuna e in questi 2 giorni sono possibili contatti scambi amichevoli con qualcuno a cui siete molto legati, se avete delle preoccupazioni, stanno per finire quindi arriva un buon periodo per voi

LEONE C’erano cose poco chiare con qualche persona o ente ma si e’ fatta chiarezza, diminuiscono in qualche modo le preoccupazioni si cambia finalmente direzione a un po’ tutto il periodo e torna per voi la serenita’

VERGINE Con la perseveranza si arriva ovunque, anche se per ora le porte che vorreste fossero aperte, non lo sono, superando ancora qualche piccolo step, si apriranno, arrivano ottime notizie da persone amiche

BILANCIA Gli sforzi stanno per essere premiati, arrivano momenti tranquilli e di serenita’ approfittatene per ricaricare le energie

SCORPIONE State portando dei carichi molto pesanti, cercate, dove si puo’ di alleggerire ogni tanto e riposare, le soluzioni, a volte arrivano da sole senza troppo affannarsi per tutto, cercate di liberare la mente

SAGITTARIO ci saranno un po’ di comunicazioni, che anche se creano nervosismo comunque sono atte a mettere paletti e a comprendere meglio alcune questioni, a volte per la propria tranquillita’ e’ bene segnare dei confini che si dovranno rispettare, fatelo e’ ora

CAPRICORNO ci sono momenti di confusione che spesso tornano a ripresentarsi, e’ sufficiente chiarire una volta e vale per tutte, vi risolvete con poco fastidi ciclici, a volte le cose semplici ce le complichiamo

ACQUARIO I nuovi inizi se con qualche ostacolo non sono mai facili ma li superate senza nessuna paura, e alle vostre mete c’arriverete c’e’ solo bisogno di crederci un po’ di piu’, si realizzeranno i vostri sogni ( quelli fattibili )

PESCI saranno giorni in cui le idee non mancheranno e si rimane ad osservare chi fa cosa, ci vorra’ tempo ma le soddisfazioni arriveranno



Buona giornata a voi