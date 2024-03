Astrotarocchi 09 Marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 09 Marzo 2024 di Cristina Olmi

Ariete si consolideranno dei rapporti di vecchia data, o s’approfondiscono comunque argomenti sui quali e’ bene capire meglio alcuni aspetti, potrebbero arrivare inviti da qualcuno, ed e’ l’occasione per passare una bella serata

Toro sono in arrivo per voi, prossimi giorni, notizie della chiusura di qualcosa, di una pratica, di una questione che e’ in sospeso, potrebbe essere questione legale, burocratica e comunque si chiude, arrivano notizie di amici e belle chiacchierate, la giornata e’ tranquilla

Gemelli qualcosa richiede la vostra attenzione, forse una discussione chiarificatrice rimette in ordine tasselli che sono sparsi, probabile avverra’ prossimi giorni, se invece tutto e’ tranquillo, ci sara’ solo da rilassarsi e riposare la testa.

Cancro alcuni accordi che prevedono spostamenti / movimenti verso altre direzioni sono quelli che vi gratificheranno di piu’ quindi avete fatto ottime scelte, che ora vi ripagheranno senza dubbio dei sacrifici che avete sostenuto. A breve buone entrate che non ‘aspettate

Leone le chiavi per iniziare qualcosa le avete, se usarle o aspettare momenti migliori, lo decidete voi, fate comunque passare il momento di confusione per poi iniziare a costruire nuove strade per raggiungere i vostri obiettivi, la giornata e’ tranquilla

Vergine state cercando armonia e serenita’ e in questo fine settimana e’ possibile che ci riuscirete, servira’ solo circondarvi delle cose che amate e occuparvi delle cose che amate fare, il resto sara’ tutto in discesa

Bilancia ci sono quotidiane piccole sopportazioni che dovreste scaricare prima che diventano valanghe e non siano piu’ gestibili, approfittate del fine settimana per riposare e magari fare una passeggiata nella natura, respirate a pieni polmoni

Scorpione state scegliendo la strada migliore per arrivare alla vostra serenita’, e infatti nonostante la sopportazione, comunque continuate le vostre cose ma quasi con una consapevolezza diversa e quindi poco inclini a sentire la fatica, comunque la giornata e’ buona

Sagittario lentamente state riportando degli equilibri a posto, erano un po’ troppo contrastanti e fuori controllo, avete ripreso il contatto con voi stessi, ora potete riprendere la corsa, il fine settimana e’ tranquillo

Capricorno se ci sono cose da fare e qualcuno piu’ in alto di voi vi dice come farle, non ribellatevi, non e’ il caso, evitate di prendervela come fatto personale e attaccate l’asino dove vuole il padrone, se fara’ bene o male a quel punto non dipendera’ da voi, la giornata e’ tranquilla

Acquario oggi giornata da ” punti sulle i ” siete un po’ sul pignolo e chi sta intorno non comprende bene, siete voi un po’ nervosi e ve la state prendendo con le persone sbagliate, fate un attimo meditazione e vedrete che la rabbia non trova terreno fertile e vi lascera’ in pace

Pesci la giornata e’ tranquilla nessun colpo di scena ne’ in bene ne’ in male, ma un pensiero giusto vi passa per la testa, e’ un idea da mettere a punto ma che ha successo, sistematela e mettetela in atto vi dara’ soddisfazione

