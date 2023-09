-Astrotarocchi 08 Settembre 2023 di Cristina Olmi



-Ariete Diminuiscono le difficolta’ e si vanno a risolvere alcuni problemi, e’ possibile a breve termine anche il ritorno di qualcuno, quindi tenetevi pronte

-Toro arrivano notizie fortunate che sanciscono stabilita’ e anche se e’ stato pesante, alcune questioni finiscono definitivamente, bene naturalmente per voi

-Gemelli il lavoro e’ in ripresa, arriva per voi la fortuna, la tranquillita’ e finalmente anche se si va verso l’autunno per voi sara’ primavera, la giornata in generale e’ buona

-Cancro torna da voi qualcuno a cui ora non pensate attenzione non e’ oro quello che luccica, non ha voglia di impegnarsi, ma di divertirsi si quindi valutate se ascoltare o meno quello che ha da dire

-Leone state facendo scelte che riguardano la vostra vita e la vostra serenita’ anche se un po’ di confusione latente l’avete sempre, non vi preoccupate, in qualche modo come arriva se ne andra’, le scelte che farete ora sono quelle giuste per voi

-Vergine ci saranno dei riconoscimenti in ambito familiare oppure di qualcuno che e’ molto legato a voi, proprio a livello mentale attenzione di contro a qualcuno in famiglia che fa il furbetto e cerca meriti che non ha

-Bilancia all’improvviso quando proprio non ci pensate arriva la soluzione a un problema che v’ha fatto penare. quindi direi che la giornata e’ piu’ che ottima

-Scorpione dopo vari blocchi e ripartenze, e i sacrifici fatti, arrivano notizie di risoluzione, ci vuole ancora un pochino di pazienza e tutto s’aggiusta

-Sagittario ci sono scelte fatte che portano fortuna, arrivano notizie che portano fortuna, riconoscimenti e chiarezza dove non ce n’e’ troppa, una giornata ottima

-Capricorno siete in attesa di notizie per qualcosa che proprio non vi ha convinto, arriveranno e si chiarira’ l’intera vicenda. State tranquille

-Acquario se avete questioni burocratiche in ballo, si risolveranno con l’aiuto di qualcuno, scacciate via ansia e preoccupazioni, c’e’ la chiave per risolvere la questione

-Pesci alti e bassi d’umore, aspettate delle risposte che non stanno arrivando per risolvere qualcosa, che si mettera’ a posto, ma occorrono i suoi tempi, nel frattempo non perdete di vista la tranquillita’



Buona giornata