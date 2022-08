Astrotarocchi: 07 agosto 2022

Astrotarocchi 7 agosto 2022

a cura di Cristina Olmi



-Ariete c’e’ un po’ di nervosismo, ci si vorrebbe muovere in modo diverso ma al momento qualcosa lo impedisce. E’ inutile prendersela troppo, ci sara’ il momento giusto che non e’ ora

-Toro vi allontanerete dall’ansia e andate verso persone e situazioni che vi sono piu’ affini forse la famiglia per questa giornata e’ la scelta giusta

-Gemelli l’amicizia questa giornata vi porta ad allontanarvi dal solito tran tran quotidiano fate bene ci vuole uno stacco

-Cancro la chiave per migliorare la situazione in generale e’ una : allontanarsi da chi e’ tossico solo in questo caso la giornata non sara’ di stallo totale

-Leone sembrera’ che le scelte non portano da nessuna parte ma non e’ cosi, per un caso fortuito riuscirete a risolvere bene quello che vi sta a cuore

-Vergine c’e’ voglia di cambiare proprio tutto e scappare non fatevi attanagliare dalla nostalgia le cose piano piano si aggiusteranno

-Bilancia arrivano buone notizie che portano una ventata di allegria e buon umore anche un pizzico di fortuna

Scorpione per voi giornata positiva e piena di energia dove e’ possibile riportare in paro cose rimaste indietro e rimettere ordine dove non c’e’ sopratutto con gli altri

Sagittario Arrivano notizie positive o un invito al quale dovrete rispondere accettando, c’e’ un appuntamento con il destino che v’aspetta

-Capricorno attenzione un uomo astuto vi mette di fronte a una scelta da fare date un bel taglio e cambiate strada, non e’ la giusta scelta per voi

-Acquario un piccolo ostacolo allunghera’ qualcosa che dovevate fare prima, ma si risolve comunque in giornata

-Pesci dovete ragionare su qualcosa d’importante e fare attenzione a cio’ che dite, potreste sbagliare facilmente

Vi auguro una buona giornata

