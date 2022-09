Astotarocchi: 22 settembre 2022

Ariete : Con la testa ” navigate ” molti mari, vi spostate, cambiate rotta, ma solo nella testa non basta, dovete agire per voi e per chi vi sta vicino, se non lo fate il rischio delusione e’ alle porte, cercate di risollevare il morale e con il coraggio tipico vostro e agite !!!!!

Toro : giornata in cui s’intrecciano passioni, intrighi, erotismo ( ) e dove i legami nascosti vivono un momento di grandissima intensita’ e udite udite, la fortuna e’ dalla vostra parte diamoci da fare !!

Gemelli .C’e’ qualcuno interessato a voi ma che lo e’ in maniera discreta non si propone, quindi guardatevi intorno magari riuscite anche a capire chi possa essere e a fare qualche mossa

Cancro Bellissima giornata all’insegna dell’amore, del sentimento a partire dai figli ai familiari a gli amici fino alle maglie piu’ larghe dei mariti amanti e fidanzati quindi se scappate sappiamo il motivo

Leone Sembra che ci sia per voi una persona innamorata che aspetta di far festa , e intorno a questa cosa, c’e’ un’energia molto molto potente, quasi un’aura di magia non fatela svanire

Vergine C’e’ un anima buona, forse un’amica che vi portera’ un regalo o sorprese notizie che non vi aspettate, avete una grande protezione e mota fiducia, continuate ad averne c’e’ una buona guida che v’indichera’ i passi giusti da fare

Bilancia Partirete un po’ tristi e sconsolati ma ci saranno amici e notizie di persone che vi sono fedeli che porteranno talmente una buona energia che si smuovera’ anche chi non aspettate e questa persona porta successi riuscite e affermazioni

Scorpione C’e’ una settimana che parte porti indietro delle persone che avete perso di vista ci sono belle sorprese, forse con qualcuna ce l’avete un po’ evitate arrabbiature e tutto quello che vi puzza di bruciato potrebbe essere pericoloso

Sagittario Per quanta buona volonta’ mettete attenzione a quello che dite senza pensare potra ‘ provocare litigi e incomprensioni fino in casi estremi alle rotture pensate prima di parlare

Capricorno Voi amate le cose belle e pare che questa settimana di cose belle ne vedrete ci saranno anche eventi molto felici e per chi e’ in guerra sono previste riconciliazioni

Acquario qualcuno vi sfidera’ ad una sorta di gioco, e non sarete disposti a lasciare la mano, ci sono comunicazioni veloci in arrivo, colloqui risposte, appuntamenti, trattative sviluppi veloci, una settimana piena di cose belle

Pesci Attenzione state sottovalutando qualcuno che e’ un vostro nemico in realta’ e’ insidioso come un serpente e complotta alle vostre spalle tenete gli occhi aperti

