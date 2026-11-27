Accompagnare la trasformazione digitale dei Comuni non solo attraverso infrastrutture tecnologiche, ma anche con attività di consulenza, formazione e supporto operativo. È l’impegno di PagoPA, presente alla 43ª Assemblea nazionale ANCI di Verona per ribadire la propria vicinanza agli enti locali e promuovere l’adozione sinergica delle piattaforme dell’ecosistema digitale della Pubblica amministrazione. Tra i casi virtuosi quello del Comune di Verona, dove nel 2026 quasi un verbale su due inviato tramite App IO è stato pagato entro cinque giorni e uno su quattro nella stessa giornata.