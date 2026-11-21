Oltre 200 manager provenienti da tutta Italia si sono riuniti a Milano per la 108ª Assemblea nazionale di Manageritalia, intitolata “L’associazione che pensa. Da sindacato del contratto a sindacato del sapere”. Al centro del confronto, in svolgimento all’Hotel Enterprise fino al 21 novembre, il ruolo del manager in un contesto segnato dalle trasformazioni tecnologiche, guidate dall’avvento dell’Ai, dalla necessità di valorizzare le competenze esistenti e sviluppare quelle future, anche nell’ottica del passaggio generazionale, e da scenari geopolitici ed economici caratterizzati da instabilità. La capacità dei manager di governare questa complessità rappresenta un fattore determinante per rafforzare la competitività delle imprese e imprimere nuovo impulso alla crescita del Paese.