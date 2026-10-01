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Assalto a un bancomat con esplosivo, bottino di oltre 50mila euro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Ha fruttato oltre 50mila euro un furto messo a segno nella notte, con l’utilizzo di esplosivo, ai danni del bancomat di un istituto bancario a Venosa in provincia di Potenza. I malviventi hanno preso di mira la filiale della BdM (ex Popolare di Bari), con la tecnica della cosiddetta marmotta, l’ordigno artigianale inserito nell’apparecchiatura Atm per farla esplodere. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli artificieri dell’Arma per le attività di messa in sicurezza. Stando ad una prima ricostruzione, sono due gli ordigni fatti esplodere per scardinare la struttura e mettere mano ai contanti. 

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