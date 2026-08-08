Ascolti tv, ‘Tim Summer Hits’ vince prime time con il 14,5% di share

(Adnkronos) –

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘Tim Summer Hits’, visto da 1.448.000 telespettatori (share del 14,5%). Secondo gradino del podio per Canale5 con ‘L’Erede ‘ che ha ottenuto 1.351.000 telespettatori e uno share del 14,1%. Terzo posto per Italia1 con ‘Chicago Fire’, seguito da 918.000 telespettatori (share dell’8,2%).

Fuori dal podio, Rai3 con il film ‘Itaca – Il ritorno’ ha totalizzato 913.000 telespettatori e il 7,4% mentre su Rai2 ‘L’Ispettore Coliandro 7’ in replica ha interessato 644.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,5%. Su Retequattro ‘Un’estate ai Caraibi’ ha registrato invece 542.000 telespettatori (share del 4,8%) mentre su La7 ‘La Storia – La Vera Storia del Colosseo: Ascesa e Caduta’ ha realizzato 424.000 telespettatori e il 3,5%. Sul Nove ‘Comedy Match’ ha interessato 437.000 telespettatori (share del 3,9%) mentre su Tv8 ‘I delitti del BarLume – Il re dei giochi’ ha conquistato 221.000 telespettatori e il 2,4%.

Nell’access prime time su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ è stata vista da 4.106.000 telespettatori pari al 29,6% di share mentre su Rai1 ‘L’Eredità Summer’ ha realizzato 2.182.000 telespettatori e il 15,8%.

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