Ascolti tv, Rai1 con ‘The Voice Senior’ vince il prime time con il 23.3% di share

(Adnkronos) –

E’ Rai1 con ‘The Voice Senior’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, venerdì 13 novembre 2026. Il talent ha incollato davanti al video 3.326.000 spettatori per il 23.3% di share. Canale5, che ieri trasmetteva il ‘Grande Fratello Vip’ ha ottenuto un ascolto medio di 1.661.000 spettatori con uno share del 13.8%, piazzandosi al secondo posto del podio. Terzo posto della serata per Italia1, che con ‘Harry Potter e la camera dei segreti’ ha interessato 1.058.000 spettatori con il 7.3% di share.

Rete4, con Quarto Grado, èstato la scelta di 921.000 spettatori con il 7% di share, mentre La7, con ‘Propaganda Live’ ha raggiunto 834.000 spettatori e il 6.1% di share. Rai2, che ieri proponeva la replica di ‘L’Ispettore Coliandro 8’, ha coinvolto 681.000 spettatori pari al 4% di share, mentre . Rai3, con ‘Mi Manda Raitre’, è stato la scelta di 591.000 spettatori, facendo registrare il 4% di share.

Nell’access prime time, Rai1 con ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto un ascolto medio di 4.683.000 spettatori (share al 24.3%), mentre Canale5 e il suo ‘La Ruota della Fortuna’ hanno incollato allo schermo 3.855.000 spettatori, pari al 20% di share.

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