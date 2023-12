Ascolti tv, ‘Io Canto Generation’ si aggiudica la prima serata

(Adnkronos) –

'Io Canto Generation' in onda su Canale 5 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri con 2.711.000 telespettatori e il 19,9% di share. Il film di Rai1, 'Bla bla baby', è stato visto invece da 2.254.000 telespettatori pari al 13,19%, mentre su Rai3 cresce 'Chi l'ha visto?' che si classifica terzo con 1.910.000 telespettatori e il 12% di share. Appena fuori dal podio c'è La7 con 'La Caduta – Cronache della fine del Fascismo', visto da 927.000 telespettatori pari al 5,3%, seguita da Italia 1 che con il film 'Next' ha registrato 901.000 telespettatori e il 5,1%, mentre Retequattro con 'Fuori dal Coro' ha raccolto 654.000 telespettatori e il 4,8% di share. Rai2 con la serie 'Noi siamo leggenda' ha segnato il 4,3% con 664.000 telespettatori e Tv8 con 'Un Volo a Natale' ne ha ottenuti 439.000 con il 2,5%. Nove chiude la classifica del prime time di ieri con 'Io ci sarò', visto da 383.000 telespettatori pari al 2,5% di share. Rai1 domina l'access prime time con 'Cinque Minuti', che ha interessato 4.266.000 telespettatori con il 21,6% e, a seguire, 'Affari Tuoi' che ne ha segnati 4.912.000 con il 24,6%. Canale 5 con 'Striscia la notizia' ha ottenuto invece 3.055.000 telespettatori con il 15,2%. Anche nel preserale Rai1 è in testa con 'Reazione a catena', visto da 4.144.000 telespettatori pari al 24,6%, mentre 'Caduta Libera!' su Canale 5 si è fermato a 2.840.000 telespettatori con il 17,6% di share. Nel complesso la Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti dei canali Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 31,7% con 2.656.000 telespettatori e Mediaset al 27,1% con 2.271.000, mentre nella prima serata la Rai è al 32,5% con 6.289.000 telespettatori e Mediaset al 26% con 5.036.000. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

