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Ascolti tv 9 ottobre, ‘The Voice Senior’ col 24.3% stravince su ‘GFVip’ al 15.2%. Avanza ‘Affari tuoi’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – ‘The Voice Senior’, in onda ieri su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, è stato il programma più seguito del prime time, con 3.386.000 spettatori pari al 24.3% di share. Al secondo posto, ‘Grande Fratello Vip’ su Canale5, con 1.722.000 spettatori e il 15.2% di share. Terzo piazzamento per ‘Quarto Grado’ su Rete4, con 999.000 spettatori e l’8.1% di share.  

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove (959.000 spettatori, share 5.5%), ‘Land of Bad’ su Italia1 (823.000 spettatori, share 5.1%), ‘Propaganda Live’ su La7 (791.000 spettatori, share 6.3%), ‘Estranei’ su Rai2 (776.000 spettatori, share 4.7%), ‘Holland’ su Rai3 (449.000 spettatori, share 2.6%), ‘Pechino Express – L’Estremo Oriente’ su Tv8 (325.000 spettatori, share 2.3%).  

In acces prime time, su Rai1, dopo ‘Cinque Minuti’ (3.705.000 spettatori, share 20.8%), ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino ha ottenuto 4.350.000 spettatori e il 22.8% di share. Mentre su Canale5, dopo ‘Gira La Ruota della Fortuna (3.311.000 spettatori, share 18.1%), ‘La Ruota della Fortuna’ con Gerry Scotti ha totalizzato 4.026.000 spettatori e il 21.1% di share.  

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