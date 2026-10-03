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Ascolti tv 2 ottobre, Francia-Italia su Rai1 domina con il 40,8% di share

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – La partita di Nations League tra Francia e Italia, trasmessa in diretta ieri su Rai1, ha dominato la prima serata con 7.848.000 spettatori, raggiungendo il 40,8% di share. Medaglia d’argento per Canale5 che con il ‘Grande Fratello Vip’ ha interessato 1.555.000 spettatori, pari al 13,8% di share mentre ‘Quarto Grado’ su Rete 4 ha raggiunto 1.216.000 spettatori e il 9.9% di share. Fuori dal podio troviamo ‘Shooter’ su Italia 1 con 851.000 spettatori (5,1% di share) mentre ‘Fratelli di Crozza’ su Nove ha raccolto 726.000 spettatori (4% share). 

Seguono: La7 con ‘Propaganda Live’ (643.000 spettatori, 4,9% share); Rai2 con ‘L’Ispettore Coliandro 6’ (605.000 spettatori, 3.5% share); Rai3 con ‘Exodus’ (459.000 spettatori, 2,5% share); Tv8 con ‘Pechino Express – L’Estremo Oriente’ (343.000 spettatori, 2,3% share).  

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