Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ascolti tv 14 ottobre, Tale e Quale show si aggiudica la prima serata: tutti i dati

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il varietà condotto da Carlo Conti, ‘Tale e Quale Show’, in onda ieri mercoledì 14 ottobresu Rai1, vince la prima serata con 2.498.000 spettatori e il 17,9% di share. Medaglia d’argento per Canale 5 che con ‘Il Volo – Uno per Tutti’ ha conquistato 2.073.000 spettatori e il 17,7% di share mentre ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3 ha totalizzato 1.083.000 spettatori e il 7,2% di share. Fuori dal podio troviamo La7 con ‘Una Giornata Particolare’ che ha interessato 987.000 spettatori (6,2% share) mentre Tv8 con la partita di Champions League Manchester City-PSG ha raccolto 962.000 spettatori (5,3% share). 

Seguono: Italia 1 con ‘Black Adam’ (755.000 spettatori, 4,9% share); Nove con ‘Il Tavolo di Che Tempo Che Fa’ (554.000 spettatori, 3,7% share); Rete 4 con ‘È Sempre Cartabianca’ (502.000 spettatori, 4,2% share); Rai2 con ‘Patù – La Passione delle Idee’ (135.000 spettatori, 1,2% share).  

In access prima time si afferma ‘Affari Tuoi’ su Rai1 che totalizzato 4.442.000 spettatori (22,6% share) mentre ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raccolto 4.136.000 spettatori (21,1% share). 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Roma, in fiamme cabina elettrica nel reparto dialisi del Gemelli: pazienti evacuati

8 Agosto 2026

Chiara Ferragni, uova di Pasqua nel mirino della Procura di Milano

22 Dicembre 2023

Alert ministero Salute su email truffa per presunti rimborsi per prestazioni: “Non cliccare su link”

4 Giugno 2026

Pirlo “Provo grande amarezza, l’amore per l’Italia mi accompagnerà sempre”

27 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno