Ascolti tv 13 settembre, Gerry Scotti vince ancora la sfida con Stefano De Martino: Rai 1 insegue Canale 5

(Adnkronos) – Nel prime time di domenica 13 settembre 2026 ‘Racconto di una Notte’, in onda su Canale5, è il programma più seguito con 1.746.000 spettatori e il 14.6% di share. Al secondo posto ‘Europei di Pallavolo Maschile – Italia‑Slovacchia’ su Rai2, che totalizza 1.879.000 spettatori e il 12.3% di share. Terza posizione per ‘Il principe abusivo’ su Rai1, con 1.532.000 spettatori e l’11% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti della serata: ‘Presadiretta’ su Rai3 (834.000 spettatori, share 5.5%), ‘Le Iene presentano: Inside’ su Italia1 (658.000 spettatori, share 6.1%), ‘Giganti – I Protagonisti della Storia’ su Rete4 (418.000 spettatori, share 3.5%), ‘Ufficiale e gentiluomo’ su La7 (386.000 spettatori, share 2.6%), ‘Comedy Match’ sul Nove (279.000 spettatori, share 2%), ‘Italia’s Got Talent’ su Tv8 (235.000 spettatori, share 2.1%).

In access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 si conferma leader con 3.945.000 spettatori e il 23.7% di share, preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (3.424.000, share 20.8%). Su Rai1, ‘Affari Tuoi’ arriva a 3.487.000 spettatori con il 21% di share.

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