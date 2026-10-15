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Arte, Trantino (sindaco Catania): “Pegaso è un gesto di attenzione alla città”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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“Un gesto di attenzione grazie all’effervescenza di Antonio Presti, che ancora una volta ci stupisce per l’amore che comunica, ma nello stesso tempo per la sua capacità di coinvolgimento della comunità studentesca”. Così Enrico Trantino, sindaco di Catania, commentando durante l’inaugurazione a Librino di “Pegaso-Il cavallo alato” e della “Porta di Pegaso”, realizzata con 5.000 formelle create dai bambini del quartiere, entrambe donate dalla Fondazione Antonio Presti. “Presti -ha sottolineato Trantino- è un uomo inesauribile che dedica tutte le proprie energie agli altri”.

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