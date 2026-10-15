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Arte, Tomarchio (ARS): “Antonio Presti sta realizzando cose straordinarie”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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“Un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto e sostenuto in Assemblea Regionale Siciliana durante una delle ultime finanziarie”. A parlare è il parlamentare ARS Salvo Tomarchio, segretario della III Commissione di Palazzo dei Normanni, subito dopo l’inaugurazione a Librino dell’opera “Pegaso, il cavallo alato” dell’artista Antonello Bonanno Conti e della nuova installazione in terracotta “La Porta di Pegaso”. “L’abbiamo fatto insieme ad Antonio Presti -aggiunge- che sta realizzando cose straordinarie”.

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