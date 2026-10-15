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Arte, Presti (Fondazione Antonio Presti), “Pegaso, cavallo alato, è il sogno del sognare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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Oltre 30 anni fa il mecenate Antonio Presti, creatore di Fiumara d’Arte e presidente della fondazione che porta il suo nome, ha scelto di lavorare a Librino, quartiere di periferia di Catania. L’obiettivo di Presti e della sua fondazione è quello di contribuire, grazie all’arte e alla bellezza, alla rinascita della comunità. Ieri mattina, durante una grande festa alla quale hanno preso parte migliaia di persone, la Fondazione Antonio Presti ha donato due nuove opere: “Pegaso-Il cavallo alato” di Antonello Bonanno Conti e la “Porta di Pegaso”, realizzata con 5.000 formelle create dai bambini del quartiere insieme alle mamme.

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