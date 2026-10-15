Arte, Presti (Fondazione Antonio Presti), “L’arte dà una visione di futuro”

“L’arte dà una visione di futuro”. A parlare è il mecenate Antonio Presti, fondatore di Fiumara d’Arte e presidente della Fondazione Antonio Presti, durante l’inaugurazione organizzata a Librino, quartiere della periferia di Catania, della statua “Pegaso, il cavallo alato” dell’artista Antonello Bonanno Conti e della nuova installazione in terracotta, creata con migliaia di bambini della zona, “La Porta di Pegaso”, nell’ambito della Triennale della Contemporaneità promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con il fondo di beneficenza della banca Intesa Sanpaolo. “Oggi restituiamo la visione del sogno, del sognare a 5.000 bambini che hanno condiviso questo lavoro, a un quartiere come Librino che sta confermando più che mai qual è la necessità della bellezza”.