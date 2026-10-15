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Arte, Magrì (mamma Librino): “Presti ci ha conquistati con la sua dolcezza”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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“Il primo impatto con Antonio Presti non è stato semplice. Poi, con la sua dolcezza, con il suo modo di fare, con il suo modo di esprimersi ci ha fatto vedere tutto in un modo meraviglioso, semplice, facendoci emozionare e da lì siamo diventati una famiglia”. Così Rachele Magrì, una delle mamme di Librino che ha partecipato al progetto della Fondazione Antonio Presti, che ha portato all’ inaugurazione di “Pegaso-Il cavallo alato” e della “Porta di Pegaso”. “Antonio è uno di noi e adesso siamo una famiglia”.

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