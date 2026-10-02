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Arte, Caruso (Reg.Lombardia): “Cultura è investimento e leva economica e sociale per territorio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “In questa seconda edizione di Futura il messaggio che vorremmo far arrivare è che la cultura è un investimento e una leva economica e sociale importante per il territorio. Abbiamo un palinsesto veramente trasversale, con arti e discipline differenti, ma anche con generazioni a confronto, da grandi maestri come Sgrò ai giovani street arter come Greg Goya”. Lo afferma Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia, partecipando oggi alla seconda edizione di ‘Futura. Nuovi sguardi per la Cultura’ al Teatro alla Scala di Milano. L’evento è pensato per favorire il confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni. Per l’edizione 2026 il tema prescelto è quello del valore delle domande come motore della conoscenza e dell’innovazione. “E’ importante sperimentare, ma anche arrivare a nuovi pubblici. Questa è una delle mie priorità nelle politiche culturali. Ciò che deve fare un’istituzione culturale, infatti, è avvicinare il maggior numero di persone possibile al mondo della cultura”, conclude. 

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