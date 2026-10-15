Bancali usati e nuovi
Italia

Arte, Bonanno Conti (artista): “Lavorare con i bambini è semplice: niente sovrastrutture”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“Pegaso-Il cavallo alato” è l’opera creata dall’artista Antonello Bonanno Conti protagonista, insieme alla “Porta di Pegaso”, dell’ inaugurazione tenutasi a Librino, quartiere di Catania. A donarle alla collettività la Fondazione Antonio Presti. La scelta di Pegaso non è stata casuale. “Lavorare con i bambini è stato tutto semplice -racconta Bonanno Conti. Essendo bambini non hanno sovrastrutture, loro le cose che ti devono dire te le dicono, le cose che non pensano le lasciano dove sono e quindi con loro è stato quasi una specie di gioco, come sempre”.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mattarella “Grave allarme e forte indignazione per l’attentato a Trump”

14 Luglio 2024

Inps, Civ: “Non più solo erogatore di servizi ma nodo per politiche welfare e lavoro”

23 Giugno 2026

Rissa in strada nel varesotto: un morto e due feriti

11 Aprile 2026

Latina, Polstrada: risultati operativi dei servizi effettuati a febbraio

5 Marzo 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno