Arte, Bonanno Conti (artista): “Lavorare con i bambini è semplice: niente sovrastrutture”

“Pegaso-Il cavallo alato” è l’opera creata dall’artista Antonello Bonanno Conti protagonista, insieme alla “Porta di Pegaso”, dell’ inaugurazione tenutasi a Librino, quartiere di Catania. A donarle alla collettività la Fondazione Antonio Presti. La scelta di Pegaso non è stata casuale. “Lavorare con i bambini è stato tutto semplice -racconta Bonanno Conti. Essendo bambini non hanno sovrastrutture, loro le cose che ti devono dire te le dicono, le cose che non pensano le lasciano dove sono e quindi con loro è stato quasi una specie di gioco, come sempre”.