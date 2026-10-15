Arte, Attanasio (poetessa), “L’umano che c’è in noi deve essere rispettato”

“L’umano che c’è in noi deve essere rispettato e riconsiderato”. Così la poetessa e scrittrice Maria Attanasio, a margine dell’inaugurazione a Librino di “Pegaso-Il cavallo alato”, scultura donata dalla Fondazione Antonio Presti insieme alla “Porta di Pegaso”, realizzata con 5.000 formelle create dai bambini del quartiere. “Non c’è periferia, nessuno è periferia -ha aggiunto Attanasio- perché il centro dell’arte, il centro della vita è l’umano”.