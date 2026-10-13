Arte, Antonio Presti: “A Catania restituiamo un sogno a 5000 bambini”

(Adnkronos) – “Oggi restituiamo la visione del sognare a 5000 bambini che hanno condiviso questo lavoro, a un quartiere come Librino che sta confermando più che mai qual è la necessità della bellezza”. Così il mecenate Antonio Presti, fondatore di Fiumara d’Arte, durante l’inaugurazione nel quartiere Librino di Catania, della “Porta di Pegaso” con la statua “Pegaso, il cavallo alato” dell’artista Antonello Bonanno Conti e l’installazione di 5000 mattonelle in terracotta, condivisa con migliaia di bambini del quartiere, nell’ambito della Triennale della Contemporaneità promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con il fondo di beneficenza della banca Intesa Sanpaolo. L’evento di oggi aggiunge un altro tassello al percorso iniziato oltre 30 anni fa da Presti a Librino. “Questo è il nutrimento della bellezza, un cavallo alato è il sogno del sognare -aggiunge il mecenate. I bambini hanno deciso di togliere il calesse al proprio cavallo e di mettere le ali al sogno del sognare. Ecco, i bambini di Librino attraverso questa educazione, questo processo artistico, stanno dicendo: . E questo cavallo alato ha sicuramente il potere evocativo, onirico di abbracciare col cuore e con la visione del sogno tutta la comunità di Librino”.

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