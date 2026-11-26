(Adnkronos) – Trecento ristoranti, trecento cantine, un solo volume.

Con la quarantasettesima edizione, Le Guide de L’Espresso tornano al nome delle origini: La Guida d’Italia. Presentata al Pirelli HangarBicocca di Milano, l’edizione 2027 riunisce cucina e vino in un volume bilingue di grande formato, di circa 800 pagine, che racconta la geografia gastronomica del Paese e le sue trasformazioni. A cambiare è soprattutto la mappa della ristorazione italiana. Sono 91 i nuovi ingressi, quasi un terzo dell’intera selezione, di cui 13 conquistano al debutto quattro o cinque Cappelli. Una geografia dell’eccellenza che si ridisegna anche lontano dai circuiti più consolidati: la Sardegna guadagna otto nuove insegne, la Sicilia sei, la Campania quattro.

Si amplia anche il vertice della classifica. Salgono a 27 i ristoranti insigniti dei cinque Cappelli, con sette nuovi protagonisti rispetto alla precedente edizione, dal Friuli all’Aspromonte. Raddoppiano, inoltre, le eccellenze assolute: sono dodici, contro le sei dello scorso anno, le insegne che raggiungono il punteggio pieno di 20/20. Sul fronte enologico, la novità è l’introduzione del Sigillo, riconoscimento che, al pari del Cappello per la ristorazione, si articola su una scala da uno a cinque. Sono dodici le etichette che conquistano il massimo punteggio, 110 cum laude. A dominare è la Toscana, con sette vini, mentre Montalcino si impone come protagonista assoluta della selezione: sei delle dodici etichette al vertice sono Brunello dell’annata 2021.

Ma il racconto dell’eccellenza italiana passa anche attraverso le generazioni che ne stanno ridefinendo i linguaggi. La Guida accende i riflettori su dieci giovani talenti individuati tra i nuovi ingressi e introduce il premio dedicato alla cucina circolare. Tutti i premiati, le selezioni e le schede di ristoranti e cantine sono consultabili nel volume e nell’app de Le Guide de L’Espresso, che da gennaio si arricchirà di una nuova funzionalità: la possibilità di prenotare esperienze enogastronomiche nei locali aderenti.

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