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Un anticipo di inverno è atteso sull’Italia. Le previsioni preannunciano un calo termico che nei prossimi giorni porterà maltempo sulla Penisola, prima al Nord per poi estendersi al Centro-Sud, con precipitazioni diffuse compresa la neve in quota. Un’accelerazione che rischia di mettere alla prova anche la salute: infezioni respiratorie, superlavoro per il sistema cardiovascolare, ma non solo. Gli effetti della svolta meteo potranno stamparsi sul viso: “L’esposizione al freddo intenso e ai bruschi cambiamenti di temperatura” determinati da “passaggi tra ambienti interni ed esterni”, un classico di questo periodo con il ‘dentro e fuori’ dai negozi a caccia dell’affare del black friday o per il primo shopping natalizio, “può avere un impatto negativo sulla pelle, rendendola più secca e predisposta alla formazione di microlesioni come ragadi o fissurazioni”.

Non è tutto. “Il freddo può anche aggravare lo stato di salute della pelle di chi soffre di patologie dermatologiche, come acne e psoriasi”: oltre a “disidratare la pelle”, può “stimolare un’eccessiva produzione di sebo, favorendo l’insorgenza di brufoli e punti neri”. E “per le persone con psoriasi, la poca esposizione solare e la secchezza della pelle e delle placche psoriasiche possono determinare un peggioramento della malattia”. Lo spiega Cinzia Bruscagin, dermatologa presso l’ambulatorio di Humanitas Mater Domini e Humanitas Medical Care di Lainate, Milano.

Quando le temperature crollano, “la secchezza cutanea è principalmente dovuta a quattro motivi: la vasocostrizione dei vasi sanguigni e il conseguente risparmio di calore; una diminuzione della produzione di grassi ceramidi; un minore apporto di vitamina D causato dalla ridotta esposizione al sole; l’aria più secca negli ambienti chiusi a causa del riscaldamento”, illustra la specialista in un focus sulla newsletter ‘Humanitas Salute’. “Tuttavia – precisa – il freddo non è l’unica causa della pelle secca. Altri elementi possono contribuire, come l’assunzione di determinati farmaci, lo stare in acqua per lungo tempo (come chi pratica nuoto), cambiamenti ormonali (ad esempio durante il ciclo mestruale, la gravidanza o la menopausa), lo stress e gli eccessivi lavaggi, spesso effettuati con detergenti aggressivi schiumogeni che determinano l’asportazione di film idrolipidico naturale”.

Quali sono i sintomi? La secchezza cutanea può produrre in particolare “dermatiti da freddo, soprattutto nelle mani, desquamazione, prurito, rossore, sottili crepe, peggioramento delle eventuali patologie dermatologiche presenti”, elenca Bruscagin.

E allora cosa fare? “Per trattare la pelle secca – suggerisce la dermatologa – è fondamentale evitare tessuti sintetici, preferendo materiali naturali; ridurre la frequenza dei lavaggi, preferendo docce brevi al bagno, e scegliere i detergenti giusti: basi lavanti non schiumogene, impacchi a secco, unguenti privi di acqua come vaselina o siliconi, per idratare lo strato corneo richiamando acqua dagli strati più profondi della pelle. Gli antistaminici non servono, dato che non si ha a che fare con un’allergia”, chiarisce Bruscagin.

Si può anche giocare d’anticipo, cercando di prevenire la secchezza cutanea. Come? “L’idratazione e la protezione della pelle sono essenziali per la prevenzione della pelle secca. È utile adottare queste abitudini quotidiane: bere regolarmente acqua durante la giornata; umidificare l’aria negli ambienti chiusi; proteggere mani e piedi dal freddo con guanti e calzature adeguate; preferire docce brevi con acqua tiepida, asciugandosi accuratamente; evitare detergenti aggressivi e optare per unguenti emollienti che mantengano la pelle morbida; ridurre i lavaggi”, consiglia la specialista.

In alcuni casi, infine, meglio evitare il ‘fai da te’ e chiedere al medico: “Bisogna rivolgersi a un dermatologo – raccomanda Bruscagin – in caso di alterazioni evidenti della pelle come eczema, ulcerazioni, ragadi o prurito persistente, dato che la pelle secca potrebbe essere sintomo di patologie dermatologiche o internistiche che necessitano di ulteriori approfondimenti”.

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