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Arrestato a Lecce giovane anarchico, sequestrato manuale per ordigni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura

LECCE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Lecce un giovane di 24 anni, ritenuto vicino agli ambienti dell’estremismo anarchico. L’operazione, condotta dalla Digos con il coordinamento del Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo interno, è scattata in seguito a un’indagine su diverse scritte murali apparse in città.
I messaggi, che esprimevano solidarietà ad Alfredo Cospito e incitavano ad attacchi incendiari contro i CPR, hanno portato gli agenti alla perquisizione domiciliare del giovane. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato materiale di propaganda e, in particolare, un manuale contenente istruzioni dettagliate per la fabbricazione di ordigni ed esplosivi.
Il giovane è stato arresato e condotto in carcere con le accuse di istigazione a delinquere, minaccia aggravata, danneggiamento e imbrattamento.

– Foto: da video Polizia –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
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