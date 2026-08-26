Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Arrestata la figlia dell’ex boss della Banda della Magliana: era evasa dai domiciliari per incontrare il fidanzato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – E’ evasa dai domiciliari per andare nel carcere di Viterbo a incontrare il fidanzato. Protagonista della vicenda è Nefertari
Mancini, 32 anni, figlia di Antonio Mancini, soprannominato ‘Accattone’, e di Fabiola Moretti, storici appartenenti alla Banda
della Magliana. La donna per entrare nel penitenziario ha mostrato un documento intestato a un’altra persona. Una volta uscita dal colloquio la 32enne ha trovato ad attenderla i carabinieri del comando provinciale di Viterbo e gli agenti del Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria.  

Mancini è stata quindi arrestata in flagranza per evasione dai domiciliari, fabbricazione e uso di documento di identificazione falso valido per l’espatrio e sostituzione di persona. Su disposizione della procura di Viterbo, guidata dal procuratore Mario Palazzi, la 32enne si trova ora nel carcere di Civitavecchia in attesa dell’udienza di convalida. 

Nei guai è finito anche un uomo che ha accompagnato la donna in auto, anche lui di 32 anni, di Roma. Sottoposto a controllo nel parcheggio dell’istituto di pena, l’uomo ha mostrato un forte stato di agitazione. Dalla successiva perquisizione veicolare è emerso il possesso di modiche quantità di hashish e cocaina per uso personale, oltre al rinvenimento di un rilevatore elettronico di microspie e telecamere.  

Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno inoltre appurato che il 32enne che faceva da autista in realtà non aveva mai conseguito la patente di guida e aveva accumulato già diverse sanzioni definitive nell’ultimo biennio per la stessa violazione. L’uomo è stato denunciato per il reato di guida senza patente in regime di reiterazione e per procurata evasione, mentre l’auto è stata sequestrata. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

nettuno

Latina, evade dai domiciliari: arrestato

23 Maggio 2018

Adele torna in Europa, ad agosto 4 concerti a Monaco

31 Gennaio 2024

Masterchef 13, prima puntata: il giudice ombra e gli 11 cuochi amatoriali

15 Dicembre 2023

Cop28, Papa: “Fermare il delirio di onnipotenza, con denaro armi Fondo per eliminare la fame”

2 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno