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Armi e droga, operazione antimafia nel Barese

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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BARI (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguita dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari. Eseguita un’ordinanza cautelare nei confronti di oltre quindici persone accusate, a vario titolo, di associazione ai fini della vendita di sostanze stupefacenti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione illegale di armi da guerra e autoriciclaggio.
Il blitz dei carabinieri sta interessando la provincia di Bari, in particolare i centri di Modugno, Bitonto e Altamura. Individuata dai Carabinieri un’associazione dedita alla vendita di sostanze stupefacenti collegata con un noto clan mafioso barese.
– foto ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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