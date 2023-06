Arkadiusz Milik e Juventus ancora insieme

Arkadiusz Milik, attaccante di 29 anni, resterà alla Juventus con un ulteriore prestito dal valore di 7 milioni in caso di riscatto. Dopo aver atteso il termine della scadenza per presentare il diritto di riscatto all’Olympique de Marseille, la Vecchia Signora ha trattato nuovamente con la squadra francese per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante polacco per un ulteriore anno. Il comunicato ufficiale della società recita:

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique de Marseille per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Krystian Milik a fronte di un corrispettivo di € 0,8 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,1 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 0,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Come anticipato, il diritto di riscatto è attorno ai 7 milioni, pagabili in tre esercizi e che possono variare fino ai 2 milioni di bonus. La differenza rispetto al precedente contratto è quella degli sconti, ovvero un milione sulla cifra fissa ed uno sull’extra in base al rendimento della punta. Nella scorsa stagione Milik ha sfiorato la doppia cifra mancandola per una sola rete e scendendo in campo per 39 volte, tra cui 27 in campionato. Nonostante i numeri sulla carta, egli ha convinto la società torinese a rinnovargli la fiducia per un’altra stagione.

