Argento Maldini e bronzo Monna nella pistola 10 metri a Parigi

GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO) (ITALPRESS) - “Quando sei alla guida tutto può aspettare”: è questo il claim del nuovo spot dell’Anas sulla sicurezza stradale premiato al Giffoni Film Festival come Miglior spot sociale. Realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, la nuova campagna è stata accolta […]

ROMA (ITALPRESS) - Frutti rossi surgelati e yogurt magro per una merenda gustosa, antiossidante e ricca di vitamina C. A prepararla è Angelica Amodei, nella nuova puntata di Sorsi di benessere. sat/mrv

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Ero arrivato qua volendo la medaglia d'oro. Non sono fortissimo sul bagnato e forse il risultato lo ha dimostrato. Come prima medaglia sono veramente contento, speriamo di continuare su questa linea e migliorarci da Tokyo. La dedica? A me stesso". Così Filippo Ganna, medaglia d'argento olimpica nella cronometro individuale maschile di […]