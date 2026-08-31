Argentina, Messi lascia la Nazionale: “È il momento giusto, sono svuotato”

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Lionel Messi non giocherà più per l’Argentina. Oggi, lunedì 31 agosto, il fuoriclasse dell’Albiceleste, oggi all’Inter Miami ha comunicato il suo addio alla Nazionale, con cui è arrivato in finale agli ultimi Mondiali: “Dopo questo tempo che è passato da quando abbiamo giocato la finale, pensando a tutto quello che abbiamo fatto, voglio informarvi che mi sto ritirando dalla Nazionale”, ha scritto Messi in un lungo post pubblicato su Instagram.

“È stata una decisione che mi ha ferito e che mi ferisce ancora nel cuore, ma ho capito che questo sia il momento. Giuro di aver sempre dato il meglio, non solo negli ultimi anni in cui ho vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per dare gioia e rendere orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio”, ha continuato Messi, “ormai non rimane molto, i capitoli si stanno chiudendo, e questo è uno di quelli che mi ha ferito di più. Ho amato e amerò sempre essere parte della Nazionale. Mi sento svuotato, non ho più nulla da dare, e, inoltre, stanno arrivando giocatori importanti che meritano di essere qui”.

“Grazie per tutto l’amore che avete mostrato in questi 20 anni. Mi mancherete molto. Ora sarò uno di voi, sempre a sostenere e a incoraggiare da fuori (nei momenti buoni e ancora di più in quelli negativi)”, ha detto Messi riferendosi ai suoi tifosi, “grazie alla mia famiglia per essere sempre stata lì con me, per avermi accompagnato in questo bello ma difficile viaggio. Grazie a ciascuno dei miei allenatori, dei miei compagni di squadra e dei leader con cui ho avuto la possibilità di condividere il percorso. Mi porto via ricordi e momenti indimenticabili”.

“Me ne sto andando con la pace e l’orgoglio di aver regalato, insieme ai miei compagni di squadra, momenti che vivevamo soltanto nei sogni. È stato pazzesco vivere tutto questo con voi. Vi amo tutti! Grazie a Dio per avermi fatto argentino. Andiamo, Argentina!”, ha concluso Messi, che poi ha rivelato che “queste parole le ho scritte il 21 luglio, due giorni dopo la finale. Oggi, dopo ciò che è successo a mio padre, sono più convinto di prima”.

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