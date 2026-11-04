Arabia Saudita, debutta il primo treno ultra lusso: prezzi da 20mila euro a coppia

(Adnkronos) –

Dream of the Desert, il primo progetto al mondo dedicato ai viaggi ferroviari ultra-lusso nel deserto e il primo nel suo genere in Arabia Saudita, apre ufficialmente le prenotazioni per i propri itinerari nel nord del Paese, con le prime partenze previste per ottobre 2027. Il progetto, sviluppato dall’italiana Arsenale, entra così nella fase di commercializzazione. Annunciata in occasione del World Travel Market di Londra, l’apertura delle vendite consente ai viaggiatori internazionali e ai consulenti di viaggio di prenotare le prime date disponibili. Viaggiatori e operatori turistici internazionali possono già scegliere le prime date di partenza, a partire da ottobre 2027. Le tariffe partono da 86.250 Riyal sauditi (17.250 sterline / 22.997 dollari/ 20.666 euro circa) per coppia, per suite, per un viaggio di due notti, Iva inclusa. Prezzo che comprende la suite privata, la ristorazione a bordo e nelle destinazioni e tutte le esperienze signature previste dal programma.

Dream of the Desert offre una nuova prospettiva sul Regno, unendo l’ospitalità a bordo a esperienze accuratamente selezionate nelle destinazioni attraversate. Ogni itinerario prende forma attraverso i paesaggi, il patrimonio culturale e le tradizioni vive dell’Arabia Saudita, in un percorso di scoperta che prosegue ben oltre il treno. Con partenza da Riyadh, Dream of the Desert accompagnerà gli ospiti nel nord dell’Arabia Saudita, attraverso regioni il cui patrimonio naturale e storico è ancora poco conosciuto dal pubblico internazionale. Antichi insediamenti, paesaggi montuosi e distese desertiche fanno da cornice a itinerari che svelano le diverse dimensioni del Regno, attraverso esperienze che si estendono oltre la ferrovia e coinvolgono luoghi e comunità lungo il percorso. Durante il viaggio, il treno offrirà un ambiente intimo e altamente personalizzato. Nella sua prima fase, Dream of the Desert disporrà di 24 Suite Cabins, una carrozza ristorante dedicata e una carrozza Majlis, ispirata alla tradizione saudita dell’incontro e dell’ospitalità. Gli ospiti potranno alternare la riservatezza delle proprie suite, una proposta gastronomica ricercata e momenti di convivialità nel Majlis, accompagnati da un servizio personalizzato e da una cucina che valorizza i sapori e le tradizioni del Regno. La vita a bordo sarà parte integrante dell’esperienza, in dialogo costante con le destinazioni attraversate.

“L’apertura delle prenotazioni segna una nuova e importante fase per Dream of the Desert e per la collaborazione che stiamo portando avanti con la Saudi Tourism Authority e i nostri partner, a sostegno delle ambizioni turistiche del Regno – afferma Raffaele Breschi, ceo di Arsenale International e general manager di Dream of the Desert -. Non stiamo semplicemente creando un viaggio in treno, ma un nuovo modo di vivere e scoprire l’Arabia Saudita, integrando viaggio ferroviario, ospitalità, cultura e scoperta del territorio in un’esperienza coerente e curata in ogni dettaglio. Il progetto riflette il nostro impegno di lungo periodo nei confronti del Regno e delle regioni che attraverseremo, contribuendo al contempo all’evoluzione della sua offerta turistica. Non vediamo l’ora di accogliere i primi viaggiatori nell’ottobre 2027”.

“Dream of the Desert rappresenta un nuovo importante traguardo nel percorso di sviluppo turistico dell’Arabia Saudita, dando vita a un’esperienza di viaggio inedita che unisce la ricchezza del nostro patrimonio culturale, la straordinaria varietà dei paesaggi e un’ospitalità di eccellenza – aggiunge Ageel Al-Shaibani, ceo della Saudi Tourism Authority -. Con i primi viaggi ferroviari ultra-lusso al mondo attraverso il deserto, apriamo le regioni settentrionali del Regno a un pubblico internazionale sempre più ampio, valorizzando la diversità delle nostre destinazioni e delle esperienze che possono offrire. Mentre l’Arabia Saudita continua a investire nello sviluppo di destinazioni turistiche di livello internazionale e a rafforzare la propria presenza sui mercati esteri, invitiamo i nostri partner del settore turistico di tutto il mondo a cogliere per primi queste nuove opportunità e a farle conoscere ai viaggiatori internazionali”. Le tratte inaugurali comprendono due itinerari, The Desert Kingdoms e Shadows of Aja, che offrono prospettive diverse sui paesaggi, sul patrimonio culturale e sulle tradizioni vive dell’Arabia Saudita. Entrambi uniscono l’intimità del viaggio ferroviario ultra-lusso a esperienze curate in esclusiva per gli ospiti di Dream of the Desert, siti storici che prendono vita dopo il tramonto, escursioni riservate nella natura, incontri culturali, osservazione del cielo e proposte gastronomiche legate alle destinazioni.

The Desert Kingdoms, itinerario di quattro giorni e tre notti, conduce gli ospiti alla scoperta di Al Jouf e Hail, attraverso le storie, i paesaggi e le tradizioni che hanno plasmato il nord della Penisola Arabica. A Dumat Al-Jandal, Legends of Marid Gala Dinner and Signature Show trasforma lo storico castello di Marid in uno scenario immersivo di narrazione, musica, giochi di luce e performance teatrali, che culminano in una cena di gala a lume di candela ispirata ai sapori e alle tradizioni gastronomiche di Al Jouf. Il viaggio prosegue tra le montagne di Aja, con un’esperienza esclusiva nella natura, tra imponenti formazioni granitiche dalle tonalità rosse e viola. Cavalli arabi, ospiti del territorio, poesia, musica, fuoco e racconti accompagnano la scoperta delle tradizioni di Hail. Shadows of Aja, itinerario di tre giorni e due notti attraverso Hail e Al Qassim, conduce gli ospiti nel paesaggio più selvaggio del nord dell’Arabia Saudita. Durante l’Aja Mountains Wilderness Escape, gli ospiti raggiungono in fuoristrada un’area desertica riservata, dove l’esplorazione delle montagne si accompagna a cavalli arabi, cavalieri sauditi, racconti, arte e musica. Al calare della notte, una cena all’aperto precede l’incontro con astronomi specializzati, che illustrano le storie legate al cielo e le antiche tradizioni di orientamento che guidavano i viaggiatori attraverso la Penisola Arabica.

Il viaggio prosegue verso Al Qassim, dove, tra le palme da dattero, gli incontri con agricoltori, artigiani e narratori locali culminano in The Oasis Table, un’esperienza gastronomica immersiva dal campo alla tavola dedicata ai prodotti regionali, al caffè saudita, ai datteri, alla cucina dal vivo e alle tradizioni del territorio. In alcuni periodi dell’anno, l’itinerario potrà estendersi anche alle suggestive distese di sale bianco di Al-Awshaziyah. La collezione si arricchirà prossimamente di un itinerario dedicato ad AlUla, che aprirà un nuovo capitolo nel racconto di Dream of the Desert. Ulteriori dettagli saranno svelati prossimamente, il viaggio sarà concepito intorno ad accessi privilegiati, immersione culturale e incontri di particolare valore. Dream of the Desert proporrà inoltre viaggi privati ed esclusivi, da esperienze di una sola giornata a soggiorni con pernottamento, fino a itinerari di più giorni attraverso il Regno. The Signature Escape offrirà un’esperienza privata di un giorno, mentre The Desert Odyssey si svilupperà nell’arco di due giorni e una notte tra le montagne di Aja. Sarà inoltre possibile riservare partenze private di The Desert Kingdoms e Shadows of Aja, con programmi personalizzati che potranno comprendere ristorazione, intrattenimento, esperienze culturali, benessere e attività legate alle destinazioni.

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