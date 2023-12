Aprono gli ordini della nuova Jeep Compass MY24

(Adnkronos) – La versione 2024 di Jeep Compass inizia la sua commercializzazione con un importante miglioramento del suo comfort e della funzionalità, vantando design e qualità artigianale di livello superiore, sia all'interno sia all'esterno. "Siamo lieti di presentare la Nuova Compass MY24, la Jeep Compass tecnologicamente più avanzata di sempre, disponibile nelle versioni 4xe ed e-Hybrid. Con una gamma completamente nuova ed efficiente, si distingue per le prestazioni fuoristrada migliorate e per una guida estremamente piacevole abbinate alla sostenibilità ambientale, che confermano la nostra priorità di offrire un’esperienza di guida senza precedenti” ha dichiarato di Eric Laforge, Responsabile Jeep in Europa.



Le tecnologie all’avanguardia proposte su Compass includono un nuovo quadro strumenti digitale TFT (transistor a pellicola sottile) a colori frameless da 10,25 pollici e un touchscreen per infotainment digitale di serie da 10,1 pollici. Anche il nuovo Uconnect 5, cinque volte più veloce con wireless Apple CarPlay e Android Auto di serie e un pad di ricarica wireless disponibile, entrambi di serie su tutte le versioni del modello. La nuova Jeep Compass MY24 presenta una gamma inedita composta da quattro allestimenti: “Altitude”, “Summit”, “Overland” e il “Trailhawk”, specifico per la guida in fuoristrada. Il primo si chiama safety pack è progettato per migliorare la sicurezza in città e offre, tra gli altri, Blind Spot Monitoring, telecamera a 360°, assistenza al parcheggio e luci di cortesia sugli specchietti. Il secondo, premium pack, offre il massimo in termini di comfort e comprende navigazione, il portellone elettrico con apertura a mani libere, le informazioni sul traffico e il nuovo sistema di Guida Autonoma di livello 2. Mentre l'ultimo, winter pack, è pensato per vivere al meglio la stagione fredda e offre sedili anteriori e volante riscaldati, sbrinatore del parabrezza e tappetini all weather. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)