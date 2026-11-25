La neurofibromatosi di tipo 1 è una malattia genetica rara, diagnosticata solitamente nella prima infanzia. Fino al 50% delle persone con NF1 sviluppa neurofibromi plessiformi, tumori benigni che possono causare dolore, deformità e altri sintomi debilitanti. Gli esperti, confermata da studio Komet la capacità di questa terapia orale di ridurre il volume di questi tumori benigni misurata con Rmn e del dolore. Estensione garantisce continuità terapeutica.