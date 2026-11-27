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Approfittando del disagio adolescenziale di una 17enne avrebbe abusato di lei. Accade a Roma, dove la segnalazione formalizzata da uno psicoterapeuta dopo l’avvio di un percorso di assistenza a sostegno di una minore, nel corso del quale quest’ultima avrebbe rivelato al professionista una dinamica tossica subita in precedenza da un uomo, ha fatto scattare le indagini. I disagi adolescenziali della ragazzina sarebbero stati la leva utilizzata dall’uomo e la ‘cura’ prospettata il ricorso a riti di magia bianca, che ben presto hanno svelato ben altro. I riti, inizialmente innocui, infatti, si sono trasformati, a partire dagli inizi del 2024, in attenzioni sessuali rivolte non solo alla stessa ma anche alla figlia della donna con cui viveva. Le attività di intercettazione della Squadra mobile di Roma, che ha condotto le indagini con il coordinamento della Procura capitolina, hanno portato alla scoperta di un “rapporto morboso” che l’uomo aveva innescato e alimentato per lungo tempo con la minore, anche attraverso “interlocuzioni abbastanza invasive, finalizzate a indurre atti sessuali di diverso genere”. Le somme di denaro che nel tempo sono state prospettate alla vittima per ottenere favori sessuali variavano dalle poche decine fino a qualche centinaio di euro o ancora si alternavano con la promessa di acquisto di altri oggetti, tra cui anche una innocua sigaretta elettronica.

A finire in manette non è stato solo l’uomo, ma anche una sua amica, esterna al suo nucleo familiare, che, in base ai riscontri investigativi, è risultata “consapevole e complice di un’abitudine sessuale con l’uomo che non escludeva il ricorso a materiale fotografico riguardante minori”. I due sono stati sottoposti a fermo e sono stati condotti in una struttura detentiva a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’ulteriore sviluppo delle indagini, che mira ad approfondire l’eventuale coinvolgimento di ulteriori vittime in analoghe dinamiche.

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