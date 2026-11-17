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Apple dovrà affrontare un processo a Parigi nel giugno 2027 con l’accusa di aver organizzato l’obsolescenza programmata di vari modelli di iPhone, impedendo le riparazioni al di fuori dei centri di assistenza ufficiali. Lo ha riferito oggi all’Afp una fonte vicina al caso.

Il procedimento avviato dalla procura francese contro il colosso tecnologico statunitense con l’accusa di “ostruzione alla riparazione e al ricondizionamento” è un caso senza precedenti, ha affermato l’associazione Stop Planned Obsolescence, accogliendo con favore l’iniziativa dopo aver presentato una denuncia il 7 dicembre 2022. “Contestiamo fermamente queste accuse infondate”, ha dichiarato Apple, contattata dall’AFP.

L’obsolescenza programmata si riferisce alle tecniche utilizzate dai produttori per accorciare deliberatamente la durata di vita dei loro prodotti, generalmente dispositivi elettronici, incoraggiando così i consumatori a smaltirli e sostituirli più frequentemente. Secondo fonti vicine al caso, Apple Distribution International e la società madre Apple Inc. compariranno in tribunale per un processo di quattro giorni a partire dal 17 giugno. Sono accusate di aver impedito le riparazioni di diversi modelli di iPhone per oltre due anni e mezzo, da novembre 2021 a luglio 2024.

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