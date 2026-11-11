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Appalti Asl Bari, arrestati due dipendenti e un imprenditore per corruzione e subappalto illecito

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Cinque ordinanze cautelari nei confronti di 5 persone sono state eseguite dalla Guarda di finanza oggi, mercoledì 11 novembre. L’accusa, a vario titolo, è di corruzione, falsità ideologica e subappalto illecito. Tre persone saranno sottoposte agli arresti domiciliari, una al divieto di esercitare attività professionali, una sarà sospesa dall’esercizio di pubblici uffici.  

Agli arresti domiciliari saranno sottoposti due dipendenti della Asl di Bari, che hanno svolto il ruolo di rup (responsabile unico del procedimento) di alcuni appalti banditi dall’azienda sanitaria, e un imprenditore. Per un professionista e un altro imprenditore sono scattati rispettivamente il divieto di esercitare attività professionali e la sospensione dall’esercizio di pubblici uffici.  

Sotto inchiesta ci sono in tutto otto appalti. L’indagine ha riguardato anche il nuovo ospedale di Monopoli- Fasano inaugurato pochi mesi fa. Il provvedimento è giunto dopo gli interrogatori preventivi tenutisi il 16 ottobre scorso. Sono in tutto 17 gli indagati. La Procura aveva chiesto 7 provvedimenti di arresti domiciliari e 6 interdizioni.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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