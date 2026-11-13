App, influencer e videogame nel mirino dell’Ue con il Digital Fairness Act – Eurofocus podcast, Adnk

Il Digital Fairness Act è la nuova proposta della Commissione europea per tutelare i consumatori online da dark pattern, costi nascosti e abbonamenti ingannevoli. Con sanzioni fino al 6% del fatturato di chi commette l’illecito, si prevede un risparmio stimato di 13,7 miliardi di euro all’anno per i cittadini. Il testo passa ora al vaglio di Parlamento e Consiglio.

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