‘Aperti – Confesercenti Forum 2026’: imprese, cittadini e istituzioni a confronto

Portare i grandi temi dell’economia, del commercio e del turismo fuori dalle sedi istituzionali tradizionali, trasformando una piazza simbolo in uno spazio di confronto aperto tra imprese, cittadini e istituzioni. Questo l’obiettivo di ‘Aperti – Confesercenti Forum 2026’, la manifestazione nazionale organizzata da Confesercenti in Piazza del Popolo a Roma, dal 9 al 14 ottobre. Un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo ed esponenti politici di maggioranza e opposizione.