Anzio: Open day Olistico sabato 7 settembre

Oriente e Benessere Accademia delle Arti presenta: “Holistic Summer Event”, l’evento gratuito è stato organizzato da Natascia e Romina Malizia (Giornaliste Pubbliciste ed Operatrici Olistiche certificate) ideatrici del progetto “Oriente e Benessere Accademia delle Arti”. L’obiettivo dell’evento è di riuscire a sensibilizzare ed avvicinare i cittadini ad uno stile di vita sano e che porti benessere psicofisico e riequilibrio energetico. Si alterneranno attività totalmente gratuite d altre con contributo minimo. Dalle ore 10 alle ore 20 sarà possibile partecipare su prenotazione alle varie attività che si alterneranno nel corso della giornata presso la sede dell’Associazione Culturale Lavinia Litora a Villa Claudia ad Anzio, in un ambiente accogliente tra tisane e professionisti preparati. Si avrà la possibilità di sperimentare la Danza del Ventre, Massaggio Shiatsu, Massaggio Maori, Riflessologia Plantare e seguire il Seminario sulle Rune ed i Miti con il Laboratorio della creazione di un Amuleto Runico. Vediamo nel dettaglio i benefici della Danza Orientale e cosa sono le Rune.

La Danza Mediorientale è comunemente conosciuta come Danza del Ventre, i suoi movimenti dolci e sinuosi trasmettono benefici a livello fisico e mentale: “Rilassa il corpo, lo spirito e la mente. Rafforza e delinea le braccia; aiuta la memoria e la creatività; corregge la nostra postura; rende eleganti e femminili; rassoda e brucia calorie; tonifica e modella i muscoli addominali; aiuta la nostra agilità ed autostima; favorisce la circolazione; fa socializzare e dona allegria. Può aiutare a dare sollievo dallo stress alla schiena agendo contro la compressione dei dischi che deriva da una vita sedentaria. Attraverso i movimenti della colonna vertebrale e del bacino si ha un effetto simile a quello dello Yoga nell’attivazione dei Chakra.”

Le Rune sono antichi caratteri alfabetici usati dalle popolazioni germaniche e scandinave a partire dal II secolo d.C. circa. Originariamente, le rune facevano parte di un sistema di scrittura chiamato “Futhark” (dal nome delle prime sei lettere dell’alfabeto runico). Questo alfabeto veniva utilizzato principalmente dai popoli del Nord Europa, come i Vichinghi, e dai popoli germanici. Le Rune non erano solo un sistema di scrittura, ma avevano anche un significato mistico e religioso. Ogni runa rappresentava non solo un suono, ma anche un concetto, un’idea o una forza della natura. Per esempio, la runa “Fehu” rappresentava il bestiame e, per estensione, la ricchezza, mentre la runa “Algiz” era simbolo di protezione. Le rune venivano incise su pietre, armi, gioielli e amuleti e spesso erano utilizzate in rituali magici e divinatori. Esistono diverse versioni dell’alfabeto runico, tra cui il “Futhark antico”, il “Futhark recente” e il “Futhorc anglosassone”, ognuna delle quali presenta un diverso numero di caratteri. Nel tempo, le rune sono state soppiantate dall’alfabeto latino con la cristianizzazione dei popoli del Nord Europa, ma il loro uso e il loro significato simbolico e mistico continuano a essere studiati e utilizzati.

