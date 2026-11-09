Anziani, rischio di tornare a casa da ospedale meno autonomi e più soli, da geriatri 4 proposte

(Adnkronos) – Anziani fragili “che arrivano in pronto soccorso e rischiano di perdere autonomia durante il ricovero; pazienti dimessi dall’ospedale senza un’assistenza domiciliare già organizzata; famiglie in difficoltà nell’individuare la struttura residenziale più adatta; valutazioni e procedure che si ripetono ogni volta che si passa da un servizio all’altro. Sono alcune delle criticità dell’assistenza agli anziani che la geriatria italiana propone di affrontare attraverso quattro documenti operativi, con soluzioni per ospedali, territorio, domicilio e residenzialità”. Queste proposte sono state presentate al ministero della salute nell’ambito dell’incontro ‘La salute in evidenza – Comunicare la longevità’, promosso congiuntamente dalla Società italiana di Geriatria ospedale e territorio (Sigot), dalla Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) e dall’Associazione italiana di Psicogeriatria (Aip) con Giovanni Migliore, direttore generale della comunicazione del ministero della Salute. l’obiettivo è mettere a disposizione delle istituzioni l’esperienza dei professionisti che ogni giorno assistono gli anziani fragili, indicando soluzioni concrete per evitare interruzioni nelle cure, ricoveri evitabili e perdita di autonomia.

Secondo il rapporto Censis 2026, il 36,6% degli italiani con almeno 65 anni dichiara di avere bisogno di qualche aiuto nella vita quotidiana, pur considerandosi autosufficiente: una percentuale raddoppiata rispetto al 18,3% del 2006. rapportata ai 14,8 milioni di over 65 censiti dall’istat, equivale a circa 5,4 milioni di persone. un quadro a cui si affiancano i dati della sorveglianza passi d’argento dell’istituto superiore di sanità: nel biennio 2023-2024, il 16% degli anziani risulta in condizione di fragilità, mentre il 14% presenta una disabilità. condizioni differenti, che mostrano quanto sia importante organizzare l’assistenza in base ai bisogni effettivi della persona, prima che le difficoltà quotidiane si traducano in una perdita di autonomia.

Ospedale: riconoscere subito chi è più fragile. Il primo documento propone “di individuare precocemente i pazienti anziani a rischio già al Pronto soccorso, attraverso strumenti rapidi di valutazione della fragilità. Nei casi più complessi, il geriatra dovrebbe affiancare gli altri specialisti nella gestione del ricovero, contribuendo a prevenire complicanze, declino funzionale e perdita di autonomia. Centrale anche la programmazione della dimissione, che deve iniziare durante il ricovero e prevedere il raccordo con i servizi territoriali prima del ritorno a casa”. Dopo l’ospedale: come seguire il paziente anche a casa. Il secondo documento “punta a superare un’assistenza domiciliare fatta di singole prestazioni non sempre coordinate. Si propone una presa in carico continuativa, con un piano individualizzato, responsabilità definite e collaborazione tra medici di famiglia, geriatri, infermieri, servizi territoriali e caregiver. Tra gli strumenti anche telemedicina, teleriabilitazione e, nei pazienti selezionati, forme di ospedalizzazione a domicilio. L’assistenza deve poter essere adattata rapidamente quando le condizioni cliniche peggiorano, evitando, ove possibile, nuovi ricoveri”.

Rsa: cure diverse per ogni esigenza. Il terzo documento “affronta le forti differenze regionali nell’offerta residenziale. La proposta è classificare le strutture in base all’assistenza effettivamente fornita, definendo criteri comuni di qualità e livelli di intensità delle cure proporzionati ai bisogni. Accanto alle Rsa, vengono valorizzate soluzioni intermedie come abitare assistito, co-housing e soggiorni temporanei di sollievo per le famiglie. La residenza non deve rappresentare necessariamente una destinazione definitiva: quando possibile, il percorso deve consentire anche il ritorno a domicilio”.

Valutazione multidimensionale: meno passaggi inutili, più cure personalizzate. Il quarto documento “propone un percorso condiviso per riconoscere la fragilità e definire l’assistenza necessaria. Dopo un primo screening, la Valutazione multidimensionale geriatrica approfondisce, nei casi appropriati, condizioni cliniche, autonomia, capacità cognitive e situazione sociale. Il risultato deve tradursi in un Piano Assistenziale Individualizzato con interventi, responsabilità e tempi di rivalutazione. Le informazioni già disponibili dovrebbero accompagnare il paziente nei passaggi tra ospedale, domicilio e strutture residenziali, evitando duplicazioni e valutazioni ripetute senza necessità”.

Il contributo dei geriatri: dall’esperienza clinica alle soluzioni. “L’anziano fragile ha spesso più patologie, assume diversi farmaci e presenta bisogni clinici, funzionali e sociali che non possono essere affrontati separatamente – ha sottolineato Luca Cipriani, presidente Sigot – Con questi documenti vogliamo contribuire a superare la frammentazione dell’assistenza, valorizzando il ruolo della geriatria nei diversi contesti di cura. L’obiettivo non è creare nuove strutture parallele, ma rendere più efficaci quelle esistenti, attraverso percorsi condivisi, valutazioni appropriate e una reale continuità tra ospedale e territorio. Dobbiamo evitare che un ricovero si traduca in una perdita di autonomia o che una dimissione lasci il paziente e la famiglia senza riferimenti”. “Un’esigenza prioritaria è quella di passare dalle evidenze scientifiche a modelli organizzativi realmente applicabili, capaci di garantire continuità assistenziale e presa in carico globale della persona anziana”, ha sottolineato il Dario Leosco, presidente Sigg.

“La peculiarità dell’Aip è l’interdisciplinarità: geriatri, neurologi, psichiatri e psicologi lavorano in sinergia per integrare le proprie competenze e affrontare gli aspetti cognitivi, comportamentali, psicologici e sociali dell’invecchiamento – sottolinea Carlo Serrati, presidente eletto Aip – Siamo pertanto impegnati nella costruzione di percorsi condivisi, capaci di intervenire sui disturbi del comportamento, preservare le capacità cognitive e contrastare l’isolamento. In questa prospettiva assume un ruolo centrale la prevenzione, come dimostra il progetto PreveDi, dedicato alla prevenzione dell’ictus e della demenza attraverso l’identificazione precoce dei fattori di rischio e interventi mirati. Due condizioni che incidono profondamente sull’autonomia della persona anziana e sulle quali è importante agire prima che si manifestino conseguenze invalidanti. Invecchiare, tuttavia, non significa necessariamente decadere, né l’invecchiamento può essere considerato una malattia. Il nostro obiettivo è preservare l’identità, la dignità e la continuità di vita della persona, senza ridurla alle sue patologie, valorizzandone le capacità residue e contrastando anche la solitudine e l’isolamento sociale”.

“L’approccio geriatrico non si limita alla cura delle singole malattie, ma richiede una valutazione globale della persona anziana. La sua specificità risiede nella capacità di cogliere la complessità derivante dalla sovrapposizione e dall’interazione di deficit che interessano diversi domini della salute, per offrire una presa in carico integrata e personalizzata”,dichiara Giuseppe Bellelli, presidente eletto Sigg e ordinario di Medicina interna e Geriatria all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

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