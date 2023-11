Antonio Giagoni: “Apatico Innamorato” è il titolo del nuovo singolo

Da venerdì 17 novembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Apatico innamorato”, il nuovo singolo di Antonio Giagoni, disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 novembre.

“Apatico innamorato” è il brano più sperimentale dell’EP “Canzoni ‘quasi’ fuori moda” in uscita 1° gennaio 2024, in cui il cantautore toscano si è avventurato in territori musicali lontani dal suo mondo artistico. La canzone nasce, come tutte le altre, chitarra e voce, prendendo inizialmente una piega un po’ latina, dove tutto girava intorno alla parte corale del ritornello. Tuttavia, questo pezzo ha una struttura non convenzionale, perché manca di un vero e proprio ritornello testuale. Invece, tra i vari concetti espressi, emergono occasionalmente parti vocali senza testo, che simboleggiano il bisogno di silenzio in mezzo a tutta la filosofia espressa. Un brano caratterizzato da un sound elettronico, con influenze un po’ trip hop, che parla di quando nella vita ci si sente strattonati in direzioni opposte da energie coinvolgenti, e di come sarebbe bello farle coesistere, ma questo a volte risulta impossibile, e ci si trova costretti a prendere una decisione. Nel momento della scelta, l’artista sperimenta un grande senso di apatia, simile a quando ci si lascia trasportare dalla bellezza del moto ondoso del mare. Da qui il titolo “Apatico innamorato”, che cattura perfettamente l’atmosfera e il significato profondo della canzone.

Spiega l’artista a proposito del brano: “A volte è bello lasciarsi trasportare dalle emozioni, abbandonando la mente e facendo parlare la consapevolezza dell’anima, a volte sapersi staccare e rifugiarsi in una apparente apatia aiuta a trovare la propria direzione”.

Guarda qui il lyric video: https://youtu.be/x7nFSVeVAps?si=JrIW0NxU-TxEbIzo

Biografia

Antonio Giagoni è un cantautore toscano, nato a Viareggio nel 1987. Gravita attorno alla musica più o meno da sempre ma inizia a concretizzare la sua attività artistica all’età di diciotto anni circa cominciando a scrivere le prime canzoni e lavorando in uno studio di registrazione che diventerà di lì a poco il suo ufficioso domicilio.

Nel 2008 collabora con Massimo Luca (storico chitarrista di Lucio Battisti) alla produzione artistica di tre brani.

Nel 2009 forma gli ZoCaffè band con la quale pubblica tre album usciti rispettivamente nel 2012, 2013 e 2016 per Phonarchia Dischi e con la quale fa più di 200 concerti.

Nel giugno 2012 vincono Arezzo Wave Band come miglior gruppo toscano avendo la possibilità così di suonare sul palco dello storico Arezzo Wave Festival e di girare gran parte della penisola suonando nelle più svariate situazioni.

Nel 2013 vincono il Metarock festival aprendo poi il concerto di Levante e Max Gazzè a Pisa e il B-live contest come miglior band B- live Italia e con la vittoria di un tour di sei date nel sud.

Nel 2016 esce il terzo ed ultimo album della band che di lì a poco si scioglie come spesso succede. Nel frattempo, comincia a lavorare alla scrittura di nuovi brani per dare inizio al suo progetto solista, passa l’estate del 2017 a suonare in giro chitarra, voce e grancassa e a scrivere. Ad inizio 2018 uno dei nuovi testi viene selezionato da Aletti Editore per l’inserimento nell’antologia “Autori di Mogol”. Nel Maggio 2018 vince il premio “miglior cantautore” in occasione del “Premio Lucio Dalla”.

Nel 2022, dopo la pandemia, inizia la produzione del suo primo disco solista “Canzoni ‘quasi’ fuori moda” in uscita 1° gennaio 2024.

Dopo “Tremo”, “Estate” e “Peter-Pan”, “Apatico innamorato” è il nuovo singolo di Antonio Giagoni disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 novembre 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 17 novembre.

