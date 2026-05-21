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Antonino Monteleone in ospedale, “piccolo tagliando di manutenzione” per il giornalista Rai

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Antonino Monteleone ricoverato in ospedale. “I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto”. Così in un post su Facebook il giornalista Rai.  

“Un ringraziamento sincero a tutto il personale medico e sanitario che mi ha assistito in questo piccolo ‘tagliando’ di manutenzione – scrive – Ne siamo usciti, e ne siamo usciti bene. E a chi sperava diversamente, non sono bastate le vostre ‘malelingue’. Munitevi di un cannone, che è meglio”.  

 

“Il lavoro viene prima di tutto. Per questo lunedì cercherò di essere regolarmente in onda su Replay, per me che sono ancora vivo e vegeto e per gli spettatori a cui devo tutto. Non si molla di un millimetro!”, conclude. 

In una storia su Instagram aggiunge: “Grazie a tutti per questa ondata di affetto incredibile. Mi aiutate a recuperare ancora più velocemente…”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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